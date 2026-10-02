Allison Graziano, Bergesio (Lega): “Dopo l’incontro sindacati-azienda, ora confronto sul territorio per potenziare il sito di Sommariva e tutelare l'occupazione”

“Accogliamo con favore la presa d'atto dell'azienda che ha confermato come l'ipotesi di trasferimento rimanga esclusivamente allo stato progettuale, senza alcuna decisione esecutiva. È un segnale importante che congela per ora ogni spostamento e apre la strada ad un dialogo costruttivo”.



Lo dichiara il senatore cuneese della Lega, Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Attività Produttive a Palazzo Madama, a seguito dell’incontro tra Allison Graziano, le organizzazioni sindacali e l’Unione Industriale.



“Il fatto che durante questa fase di confronto non vi sarà alcun trasferimento di macchinari o personale rappresenta un elemento di garanzia per i lavoratori e per tutto il territorio della Granda – prosegue il parlamentare della Lega –. Ora occorre sfruttare al meglio questo tempo per un approfondimento serio, sia nell'ambito del coordinamento nazionale sia attraverso gli specifici incontri territoriali”.



“Il nostro obiettivo resta chiaro e prioritario: chiediamo che vengano valutate soluzioni alternative che consentano di perseguire i necessari recuperi di efficienza e competitività aziendale senza penalizzare lo stabilimento di Sommariva Perno. Chiediamo con forza che il sito cuneese venga potenziato e che vengano pienamente salvaguardati i livelli occupazionali e le competenze professionali presenti sul territorio. A questo scopo, auspichiamo una rapida convocazione del tavolo presso il Mimit che certifichi le intenzioni dell’azienda relative alla continuità produttiva ed occupazionale. Continuerò a seguire da vicino l'evoluzione della vertenza al fianco dei lavoratori, dei sindacati, del Sindaco di Sommariva Perno Stefano Rosso e di tutte le Amministrazioni del Roero”, conclude il senatore Bergesio.