Ex Dana, i sindacati incalzano Allison: "Incontro il 14 ottobre, serve alternativa per il sito di Sommariva Perno"

Non c'è tempo da perdere sulla vertenza della Allison Transmission di Sommariva Perno. Dopo l'intesa raggiunta lo scorso venerdì 2 ottobre presso la sede dell'Unione Industriale di Torino, accordo che ha portato al congelamento della procedura di trasferimento dei 180 lavoratori roerini verso il sito di Cascine Vica a Rivoli, le organizzazioni sindacali tornano a sollecitare la proprietà statunitense per entrare nel merito della trattativa.

A seguito di una riunione sindacale interna, le rappresentanze dei lavoratori hanno inoltrato una richiesta formale all'azienda proponendo la data di mercoledì 14 ottobre per l'avvio del confronto. L'obiettivo primario resta quello di individuare un piano industriale capace di mantenere la produzione nel polo cuneese, evitando uno spostamento di oltre 50 chilometri che per molte maestranze si tradurrebbe in un sostanziale licenziamento mascherato.

"Abbiamo svolto la riunione interna e mandato la richiesta proponendo di ritrovarsi nella prossima settimana – spiega Domenico Calabrese della segreteria provinciale Fiom Cgil –. Non intendiamo indugiare. I lavoratori chiedono con forza un'idea che cambi il progetto di trasferimento presentato dall'azienda, perché è chiaro a tutti che la sospensione ottenuta non ha modificato la sostanza della vertenza".

Il lavoro principale deve ancora entrare nel vivo, mentre si attende parallelamente la convocazione del tavolo di crisi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). "Continuiamo a pensare – conclude Calabrese – che possa esserci un progetto industriale all'interno del gruppo che includa e valorizzi anche lo stabilimento di Sommariva Perno".