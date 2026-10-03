Alba: Cinzia Leone alla presentazione della nuova stagione del Teatro Sociale "G. Busca" 2026/2027

Lunedì 19 ottobre, alle 20:30, nella sala "Michelangelo Abbado" del Teatro Sociale "G. Busca" di Alba, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Alba presenterà al pubblico e alla stampa la nuova stagione teatrale 2026/2027: un cartellone ricco ed emozionante, volto a offrire l'esperienza del teatro dal vivo come un'opportunità concreta di arricchimento culturale per la città.

A svelare la programmazione e i titoli in cartellone sarà l'Assessore alla Cultura, Caterina Pasini. La nuova stagione proporrà una selezione di spettacoli che spaziano dai classici a opere rilette in chiave contemporanea, mantenendo sempre come priorità la ricerca della qualità e la varietà dei contenuti.

Al termine della presentazione, il palcoscenico vedrà protagonista la nota attrice Cinzia Leone con lo spettacolo "Mamma sei sempre nei miei pensieri. Spostati!", scritto insieme a Fabio Mureddu (che ne firma anche la regia).

Uno spettacolo ironico e travolgente sulla "mammità" e sul condizionamento del cordone ombelicale. Attraverso una comicità corrosiva che attinge dai paradossi della vita quotidiana, Cinzia Leone viene continuamente interrotta dalle telefonate della madre, venendo spinta a ripercorrere in chiave comica l'evoluzione della figura materna dall'era primordiale a quella attuale. Un vero e proprio animale da palcoscenico pronto a regalare al pubblico un'esperienza carica di energia ed emozioni.

Informazioni e prenotazioni

Ingresso: Libero fino ad esaurimento posti.