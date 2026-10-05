A Fossano i funerali di Simona Beccaria, la 32enne insegnante di asilo morta per un male fulminante

Sarà la chiesa parrocchiale di Maddalene di Fossano ad accogliere domani, mercoledì 7 ottobre, alle 10, i funerali di Simona Beccaria, la giovane insegnante di 32 anni morta ieri dopo un quadro clinico evoluto in modo estremamente rapido. La sua scomparsa ha lasciato nello sgomento le comunità di Fossano, Centallo e Busca, territori ai quali Simona era particolarmente legata.

Originaria della frazione Maddalene, Simona si era trasferita da qualche tempo a Centallo con il compagno Giosuè e lavorava come insegnante in una struttura per l’infanzia di Busca, dopo aver prestato servizio in diverse realtà della zona. Il rosario sarà recitato domani sera, martedì 6 ottobre, alle 20, nella stessa chiesa parrocchiale di Maddalene.

Ad accompagnarla nel suo ultimo viaggio saranno il compagno, i genitori Livia e Renato, la sorella Manuela con Francesco, la nonna Maria e i nipoti Lucia, Giacomo, Matteo, Dorotea ed Eugenio.

La morte è avvenuta al termine di un quadro di shock settico fulminante, che ha coinvolto l’intero organismo e portato rapidamente al cedimento degli organi. Gli accertamenti eseguiti hanno evidenziato la presenza di uno pneumococco.

Sono però ancora in corso ulteriori analisi per stabilire con precisione la natura dell’infezione. In particolare, è stata avviata la tipizzazione del batterio presso il laboratorio delle Molinette di Torino per chiarire quale infezione abbia determinato il quadro clinico.

In via precauzionale, l'Asl Cn1 ha ricostruito i contatti avuti dalla giovane nei sette giorni precedenti e ha disposto una profilassi antibiotica ad ampio spettro per le persone individuate, comprendendo i bambini, i loro genitori e gli altri contatti considerati nell'ambito della valutazione sanitaria. È stato inoltre verificato lo stato vaccinale dei bambini.

Intanto il dolore per la morte della giovane insegnante ha portato anche alla decisione della Proloco Maddalene di non partecipare nel fine settimana a Coloratissimo Autunno, manifestazione alla quale avrebbe dovuto prendere parte insieme alle altre 14 Pro loco frazionali di Fossano nell'ambito del “Percorso Gastronomico”.

Anche il Consiglio comunale di Fossano, nella seduta di questa sera, ha ricordato Simona nelle comunicazioni iniziali. Il sindaco ha espresso il cordoglio dell'Amministrazione e comunicato la modifica del programma legata al lutto.

Domani mattina sarà quindi Maddalene a fermarsi per l'ultimo saluto a Simona.