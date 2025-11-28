La nomina di Papa Leone per il monsignore albese Marco Mellino: sarà segretario aggiunto del dicastero vaticano per i testi legislativi

In data odierna il bollettino della sala stampa vaticana riporta che «il Santo Padre ha nominato segretario aggiunto del Dicastero per i Testi Kegislativi l’eccellentissimo monsignore Marco Mellino, finora segretario della Commissione interdicasteriale per la revisione del regolamento generale della Curia romana».

Monsignore Mellino proviene Dalla diocesi di Alba. Nato a Canale nel 1966 e ordinato presbitero nel 1991, nel 2018 è stato nominato vescovo da papa Francesco ed è stato ordinato dal cardinale Parolin nella cattedrale di Alba. Risiede a Roma e ha ricoperto sinora il ruolo di segretario del Consiglio dei cardinali e membro del Pontificio consiglio per i lesti legislativi.

A monsignor Mellino le congratulazioni del vescovo di Alba, monsignor Marco Brunetti, insieme alla Diocesi tutta, con "l’augurio per un proficuo lavoro al servizio della Chiesa universale".