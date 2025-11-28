Costigliole Saluzzo in lutto per la scomparsa di Giancarlo Villosio, storico mobiliere e anima del Presepe Vivente

Costigliole Saluzzo piange la scomparsa di Giovanni Battista Villosio, conosciuto anche con il nome di Giancarlo, mancato all’età di 81 anni.

Titolare della storica azienda di famiglia “Villosio Mobili”, era un punto di riferimento per l’artigianato locale e per la vita sociale del paese.

Con il fratello Peppino, scomparso un paio d’anni fa, aveva raccolto l’eredità dell’attività fondata dai nonni paterni, trasformandola in una realtà importante e generatrice di lavoro per la comunità.

Stimatissimo per il suo carattere disponibile e per l’impegno costante, Villosio è ricordato come una figura benvoluta e sempre pronta a mettersi al servizio degli altri. Oltre all’attività imprenditoriale, si è dedicato con passione alla vita amministrativa di Costigliole, alla parrocchia e al sostegno delle associazioni sportive del territorio.

Il suo nome resta legato in modo particolare al Presepe Vivente, manifestazione di cui era uno dei principali promotori e dove ricopriva il ruolo di regista. La sua creatività e la sua dedizione hanno contribuito negli anni a rendere l’evento uno dei momenti più attesi della tradizione locale. Attivo anche nel consiglio pastorale, non mancava mai di offrire il proprio aiuto per lavori e attività della comunità religiosa.

Profondo il cordoglio espresso dal sindaco Fabrizio Nasi: “Giancarlo era una persona simpatica, aperta al confronto, con una mente sempre giovane e uno sguardo rivolto alla collettività. L’impegno suo e dei figli all’interno del paese è stato tangibile e tutti gliene siamo grati. Come amministrazione e come amici, ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore”.

Lascia la moglie Eulalia, i figli, che proseguono l’attività in azienda, Nico con Monica e Marco con Chiara, i nipoti Francesco, Cristina, Matteo e Federico, i cognati, le cognate e tutti i familiari.

Il rosario sarà recitato questa sera, venerdì 28 novembre, alle 20,30 nella chiesa della Confraternita.

I funerali si svolgeranno domani, sabato 29 novembre, alle 11 nella chiesa parrocchiale di Costigliole Saluzzo.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Costigliole Saluzzo.