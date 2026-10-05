Fossano e Borgo San Dalmazzo ricordano Norma Cossetto: una memoria condivisa e viva tra le istituzioni e i giovani

Ampia partecipazione cittadina alle cerimonie commemorative in onore di Norma Cossetto, che si sono svolte ieri a Borgo San Dalmazzo e oggi a Fossano. Due intense giornate di raccoglimento volte a rendere omaggio a una delle figure più drammatiche ed emblematiche della storia italiana del Novecento. Norma Cossetto era una giovane studentessa istriana di 23 anni, prossima alla laurea in Lettere e Filosofia presso l'Università di Padova. Nell'autunno del 1943, nei giorni convulsi seguiti all'armistizio, venne sequestrata dai partigiani comunisti di Tito.

Dopo essere stata sottoposta ad atroci torture e violenze, fu barbaramente gettata ancora viva nella foiba di Villa Surani. Per il suo supremo sacrificio e la dignità dimostrata, le verrà conferita alla memoria la Medaglia d'Oro al Merito Civile dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, ed è oggi considerata un simbolo del martirio patito dalle popolazioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

La cerimonia di Borgo San Dalmazzo ha visto una presenza qualificata e sentita di dirigenza ed esponenti del Comitato 10 Febbraio: sono intervenuti il Presidente Regionale Denis Scotti, la Consigliera Comunale Katia Manassero, insieme ai dirigenti del comitato Ivanoe Lai, Sagjonevo Kulari, Mara Rebuffati e a numerosi simpatizzanti uniti nel ricordo. A Fossano, un sentito ringraziamento va all'Amministrazione Comunale per la vicinanza e la sensibilità dimostrate, testimoniate dalla presenza della Vicesindaco Donatella Rattalino e dell'Assessore Danilo Toti insieme ad altri rappresentanti comunali.

"Un ringraziamento speciale per l'organizzazione dell'evento va alla Vicepresidente Provinciale del Comitato 10 Febbraio, Anna Mantini, dichiarano dal comitato 10 febbraio, che ha curato con dedizione ogni fase della commemorazione. Un doveroso e caloroso ringraziamento va ai giovani che con entusiasmo e rispetto si stanno avvicinando alle attività del comitato a una pagina fondamentale della storia nazionale. La loro presenza dimostra come il ricordo di Norma Cossetto non sia solo un atto di memoria passata, ma un patrimonio civile condiviso e vivo, da custodire per le future generazioni. Le commemorazioni continueranno anche la prossima settimana con diverse città interessate".