Terme di Vinadio, ripartiti i lavori di ristrutturazione: nel 2027 riapriranno le piscine

Sono ripresi da più di un mese i lavori di ristrutturazione alla Terme di Vinadio, iniziati nel 2018 e sospesi a causa della pandemia e dell'inflazione. La struttura, di proprietà della società Terme di Vinadio srl in capo alle famiglie Marengo e Cordero, potrà finalmente riaprire le sue porte.

La chiusura del cantiere è, infatti, prevista per maggio 2027.

“Crediamo nel progetto – spiega Guglielmo Marengo -, ma per la pandemia e l'aumento dei prezzi, dovuti ai bonus, ci siamo trovati costretti a sospendere i lavori. Ora li abbiamo ripresi per portarli a termine, come è sempre stato nelle nostre intenzioni fare. Intendiamo rendere le Terme un punto di riferimento per il turismo della valle Stura”.





Dopo tutte le facciate, le coperture e sventrati gli interni, ora si passerà all'impiantistica per proseguire con le opere di completamento. Due le parti del progetto, una termale e di benessere e l'altra ricettiva con l'hotel.

“Saranno cinque le piscine termali suddivise su piani diversi – spiega il progetto Marengo - , a cui si aggiunge la grotta che è un bagno turco naturale al quarto piano, e tutta la parte benessere e spa con annessa tavola calda a utilizzo dei clienti servita da un dehor interno ed uno esterno”.

A maggio 2027 si riaprirà, quindi, la parte delle terme e del centro benessere. Per quella alberghiera e di ristorazione, invece, servirà ancora almeno un ulteriore anno prima di concluderla. Ma, potendo contare sulle entrate della riapertura delle terme si potrà sostenere la rimanente spesa.

Un progetto di ricezione turistica ambizioso e di vasta portata, che non ha potuto contare su finanziamenti di rilancio specifici, ma che una volta finito conterà 50 suite e un ristorante.

“L'hotel che si concluderà in secondo momento sarà a 4 stelle con 50 camere e un ristorante – aggiunge Marengo -. Le parti comuni saranno, però, completamente ultimate. Abbiamo un secondo ingresso per poter continuare a lavorare per la ristrutturazione”.

Saranno proposte diverse offerte e pacchetti di ingresso. Tra le novità si sta pensando di aprire alla possibilità di destinare un'area dedicata ai bambini per consentire ai genitori di portarli con loro. Un'opportunità che se realizzata renderebbe le terme la prima stuttura ad aver attivato tale servizio nel settore, ma anche un ottimo incentivo per le famiglie. Al vaglio ci sono anche passeggiate per gli ospiti con accompagnatori ai rifugi, percorsi in bici, a cavallo, visite a posti e siti culturali nell'area. E per chi ama il buon cibo potrebbe scoprire piatti e prodotti tipici della gastronomia locale. L'intera offerta verrà pensata per soddisfare l'ospite sotto ogni aspetto e in linea con le nuove richieste che vedono sempre più il benessere associato a sport e attività escursionistica, non escludendo la buona tavola e il gusto. Si punterà a spaziare e incontrare le preferenze di qualunque potenziale ospite per favorire la sua permanenza più a lungo per poter sperimentare tutte le opzioni disponibili.



Nel frattempo proseguono i sopralluoghi settimanali per verificare e monitorare lo stato avanzamento lavori.