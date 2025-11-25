 / Attualità

Attualità | 25 novembre 2025, 14:52

Mail che intima di pagare una multa da 298 euro: è una truffa, il mittente è "monkeyuser"

L'avviso arriva dalla Polizia locale di Mondovì, che ha ricevuto diverse segnalazioni

Truffa sul superamento del limite di velocità: le raccomandazioni del Comando di Polizia Locale

A seguito di diverse segnalazioni arrivate al Comando di Polizia Locale della Città di Mondovì, è proprio dal Comando che arriva il monito a prestare attenzione in quanto sarebbe arrivata una m,ail ad alcuni cittadini con una falsa comunicazione telematica che notifica una presunta violazione del Codice della strada per “superamento del limite di velocità”, accompagnata da una richiesta di pagamento digitale immediato. Tra l'altro piuttosto sostanziosa.

La Polizia Locale avverte che si tratta di un tentativo di truffa e invita i cittadini a diffidare del messaggio: la comunicazione non è autentica e non proviene dagli uffici comunali. 

È possibile riconoscere l’inganno verificando attentamente il mittente e ricordando che le modalità di pagamento dei verbali ufficiali sono esclusivamente quelle riportate sul retro degli stessi. In nessun caso viene richiesto il versamento tramite una semplice e-mail ordinaria.

Per chiarimenti o ulteriori informazioni, il Comando di Polizia Locale è a disposizione al numero 0174.559205.
 

Barbara Simonelli

