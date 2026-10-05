Lutto a Ceva per la scomparsa di Vittoria "Marisa" Zaratti

L’Amministrazione comunale di Ceva esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Vittoria Zaratti, da tutti conosciuta come Marisa del Ristorante Italia, figura profondamente legata alla storia della ristorazione e dell’enogastronomia cebana.

La cucina del nostro territorio rappresenta una parte fondamentale della sua identità e, al suo interno, il fungo – da poco celebrato nella prima edizione internazionale della Mostra - occupa da sempre un posto speciale, come elemento capace di raccontare Ceva, le sue tradizioni e il legame con il territorio.

In questo percorso, con la sua attività Marisa ha dato un contributo significativo, portando la propria passione e la propria cucina a far conoscere e apprezzare il territorio anche oltre i confini della nostra città.

Con la sua scomparsa Ceva perde una protagonista della propria storia gastronomica, una donna che con il proprio lavoro ha contribuito a custodire e valorizzare un patrimonio fatto di sapori, tradizioni e cultura del territorio. La comunità cebana la ricorderà con affetto e gratitudine, per il valore che ha saputo aggiungere alla nostra città e per il segno lasciato nella storia della sua cucina.