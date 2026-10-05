Dronero, al Museo Mallé quattro artiste "Sotto il segno di Diana" [FOTO]

Il Museo civico Luigi Mallé di Dronero ospita "Sotto il segno di Diana. Trame e alchimie nelle opere di Silvana Cesano, Francesca Corbelletto, Silvia Giorsetti, Simona Ghigo". La mostra collettiva ha aperto sabato 26 settembre e resterà visitabile fino al 10 dicembre 2026.

L'esposizione è la terza edizione della rassegna "Nuovi Talenti", un progetto della MAMO Educational Foundation in collaborazione con il Museo Mallé e l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. La cura è di Ivana Mulatero.

Il titolo richiama Diana, la dea della caccia e della luna. È lei la figura che domina anche l'immagine della locandina: una donna fatta di nuvole che tende l'arco sotto un cielo stellato, sopra un paesaggio di montagna. Attorno a questo simbolo si incontrano i lavori delle quattro artiste, letti come "trame e alchimie", cioè intrecci di materiali, linguaggi e suggestioni.

La mostra ha anche il sostegno della Regione Piemonte e di altri enti del territorio. Rinnova così l'impegno del museo dronerese verso le nuove generazioni di artisti, in dialogo con l'Accademia torinese.

Orari e informazioni

La mostra è aperta il sabato, la domenica e i festivi dalle 15 alle 19. Negli altri giorni della settimana si visita su appuntamento. L'ingresso è libero.

Per informazioni e prenotazioni si può chiamare lo 0171 908704, lo 0171 291014 o il 347 8878051, oppure scrivere a museo.malle@comune.dronero.cn.it.