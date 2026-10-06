A Beinette si presenta “Emozioni a colori” di Maura Anfossi

L’Associazione culturale AttivaMente in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Gli amici di Jim Bandana” e il patrocinio del Comune di Beinette, organizzano la presentazione del libro “Emozioni a colori” di Maura Anfossi.

I colori hanno un significato simbolico che ci parla di emozioni, risvegliano la nostra autenticità, si legano a significati profondi. La serata vuole offrire spunti di riflessione su queste tematiche, anche attraverso collegamenti con l’arte, la fotografia e come occasione di valorizzazione di opere locali.

Questo libro è pensato per tutti coloro che desiderano capire come funziona la personalità e vogliono approfondire l’importanza delle emozioni nel recupero della propria autenticità.

Durante la serata, l’autrice Maura Anfossi, psicoterapeuta e Responsabile del Servizio di Psicologia e del Trauma Center dell’Ospedale di Cuneo, dialogherà con Laura Garro e Flavio Bertone.

La cittadinanza è invitata a partecipare alla serata che si svolgerà giovedì 08.10.2026 alle ore 20:45, presso la biblioteca di Beinette, in Via Gauberti n.15.

L’ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail bibliotecabeinette@gmail.com o contattare lo 0171.384.857.