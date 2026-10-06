Spunti d'Arte torna in Valle Grana: tra arte e cucina il tema dell'artista imprenditore

Torna alla sua terza edizione la rassegna Spunti d'Arte che, tra autunno e inverno, porta in Valle Grana un originale dialogo tra arte e cucina.



Un progetto che unisce creatività, convivialità e tradizione, esplorando l'alimentazione da una prospettiva antropologica, storica e artistica.



Il tema di quest'anno sarà "Da artisti a businessman – Quando l'artista diventa un imprenditore: dall'arte al prodotto, dalla bottega alla factory". Un'indagine sul rapporto tra produzione e impresa, mettendo a confronto il lavoro degli artisti con quello dei produttori locali che trasformano le materie prime in cucina.



Gli appuntamenti avranno cadenza mensile, da ottobre 2026 a febbraio 2027, coinvolgendo il territorio nei comuni di Caraglio, Bernezzo, Valgrana, Montemale e Monterosso Grana.



Primo appuntamento del ciclo di conferenze, curate dall'operatore artistico Domenico Olivero, sarà sabato 10 ottobre, alle ore 10:00, presso il Ristorante Il Portichetto di Caraglio, per un brunch dedicato all'arte contemporanea e ai sapori della Valle Grana che, in occasione della Giornata Nazionale promossa da AMACI (Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani), ospiterà un approfondimento sull'artista francese Marcel Duchamp, artefice e anticipatore dei grandi cambiamenti dell'arte moderna.



A conclusione del ciclo, come da tradizione, è prevista una gita in un museo o in un polo espositivo selezionato in base alle mostre in corso.