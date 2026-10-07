Il 14 ottobre ad Alba un workshop gratuito sul Bilancio 2027/2029 con il dott. Matteo Barbero

L’A.I.S.P.A. apre le iscrizioni al Workshop previsto per mercoledì 14 ottobre alle ore 09:15 presso la Sala Conferenze di Banca d’Alba ad Alba (Via Cavour, 4) rivolto agli amministratori e dipendenti comunali e di enti pubblici, nonché ai loro collaboratori, sul tema del Bilancio 2027/2029.
Interverrà il dott. Matteo Barbero, Dirigente del Dipartimento Finanza e Patrimonio della Città Metropolitana di Torino, per un pomeriggio di approfondimento sui principali aspetti e novità della bozza della Finanziaria, ai fini della redazione dei bilanci pubblici entro la fine dell’anno.
"Vorremmo offrire un momento di formazione e confronto che sia di effettivo supporto agli enti locali, in linea con la ‘mission’ della nostra associazione, coinvolgendo un relatore di alto profilo professionale come il dott. Barbero. Confidiamo che gli operatori del settore colgano questa occasione, invitandoli a partecipare numerosi.... afferma la Presidente di A.I.S.P.A., Serena Gasco.
L’ingresso è gratuito e verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
I posti sono limitati, l'iscrizione è obbligatoria tramite il seguente link: https://forms.gle/kAGUgxWHpe9vprNn7