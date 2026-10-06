"Nucleare: oltre la paura", a Cuneo un incontro tra scienza, tecnologia e percezione del rischio

Sabato 10 ottobre, alle ore 10.00, presso la Sala delle Mostre di Corso Nizza 23 a Cuneo, il Partito Liberaldemocratico organizza l'incontro pubblico "Nucleare: oltre la paura – Evidenze, emozioni e tecnologie per il futuro dell'Italia".

Un appuntamento pensato per affrontare il tema dell'energia nucleare andando oltre contrapposizioni ideologiche e paure, mettendo a confronto evidenze scientifiche, sicurezza, innovazione tecnologica e percezione del rischio.

In una fase in cui il dibattito sul futuro energetico italiano è tornato centrale, l'obiettivo dell'incontro è offrire ai cittadini strumenti concreti per comprendere cosa significhi oggi parlare di nucleare, quali siano le tecnologie disponibili e in sviluppo e quale ruolo questa fonte possa avere nel percorso verso un sistema energetico più sicuro, competitivo e sostenibile.

A moderare l'incontro sarà Simone Tealdi, psicologo dell'ecoansia del Partito Liberaldemocratico, che affronterà anche il rapporto tra informazione, emozioni e percezione dei rischi legati alle tecnologie energetiche.

Interverranno Giuseppe Gravela, ingegnere e responsabile Energia e Ambiente della Segreteria Nazionale del Partito Liberaldemocratico; Marco Enrico Ricotti, professore e docente di Impianti Nucleari al Politecnico di Milano; e Alberto Taglioni, ingegnere, già funzionario ENEA ed esperto di sicurezza civile degli impianti nucleari.

Ad aprire i lavori saranno Barbara Baino, della Segreteria regionale del Partito Liberaldemocratico Piemonte, Marco Anselmo, Segretario provinciale del Partito Liberaldemocratico Cuneo, e Francesco Hellmann, Tesoriere nazionale del Partito Liberaldemocratico.

L'incontro è aperto al pubblico e vuole rappresentare un'occasione di confronto e approfondimento, con particolare attenzione anche alle domande e ai dubbi dei cittadini.