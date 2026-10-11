53 scuole, 16 Comuni della Provincia di Cuneo: a “Coloratissimo Autunno 2026” tanti bambini aderiscono alle ormai classiche attività della Condotta Slow Food Fossano [FOTO E VIDEO]

Il marchio della manifestazione “Coloratissimo Autunno” di Fossano, che si concluderà questa sera, domenica 11 ottobre, è legato indissolubilmente alla locale Condotta Slow Food del dinamico responsabile Marco Barberis e in particolare al progetto denominato “Orto in Condotta”.

“Anche per quest’edizione della manifestazione legata ai colori, ai profumi e al gusto abbiamo portato in piazza Dompé le ormai classiche attività che proponiamo alle scuole fossanesi, ma anche alle tante altre che hanno aderito. Contiamo infatti ben 53 scuole di 16 Comuni della Provincia di Cuneo, partendo da Cherasco e giungendo fino a Caramagna Piemonte”: ha specificato lo stesso Barberis.

“Coloratissimo Autunno” è una manifestazione co-organizzata insieme al Comune da moltissimi anni.

“Lo stesso Comune ci ha supportato come ormai da tempo nella realizzazione del pesto, ma anche nei laboratori per la produzione del miele, del propoli e del burrocacao. – ha ancora evidenziato - Ci dedicheremo inoltre ai laboratori della terra col rinvaso di piantini. Ricordo infine che a tutti i ragazzi che parteciperanno ad almeno un laboratorio, verranno offerti alcuni prodotti tipici del territorio”.