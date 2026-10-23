Il Consiglio provinciale di Cuneo per la prima volta in diretta su YouTube

Lunedì 26 ottobre alle 11.30 torna a riunirsi in Sala Giolitti il Consiglio provinciale di Cuneo. Per la prima volta i lavori dell'assemblea saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube della Provincia, permettendo di seguire la seduta anche a distanza.

Sono otto le proposte di deliberazione all'ordine del giorno. Dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente, il Consiglio sarà chiamato a esaminare il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2025, una variazione al bilancio di previsione 2026-2028 e la modifica del Documento unico di programmazione (Dup) 2026-2028, con la quinta variazione al Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028.

All'esame dell'assemblea anche il riconoscimento relativo al rimborso del contributo unificato a seguito di una sentenza del Giudice di pace di Alba in materia di sanzioni del Codice della strada.

Tra i temi legati alla viabilità figura la proposta di dismissione al Comune di Cervasca e declassificazione del tronco 1 della strada provinciale 298, tra il bivio con la sp 41 e San Defendente di Cervasca. Il provvedimento riguarda un tratto di 850 metri, compreso tra le progressive chilometriche 0,000 e 0,850 e corrispondente a via G. Marconi. Il Consiglio esaminerà inoltre lo schema di accordo tra la Provincia di Cuneo e il Comune di Chiusa di Pesio per la sistemazione delle intersezioni tra la sp 5 di Peveragno, la sp 42 di Beinette e la sp 202 di Margarita, in località Combe.

Completa l'ordine del giorno la proposta dedicata al rilancio, al riposizionamento e al rafforzamento dell'Enoteca regionale del Barolo.