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Il Consiglio provinciale di Cuneo per la prima volta in diretta su YouTube
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Politica | 23 ottobre 2026, 16:02

Il Consiglio provinciale di Cuneo per la prima volta in diretta su YouTube

La seduta è convocata lunedì 26 ottobre alle 11.30 in Sala Giolitti. All'esame bilancio, lavori pubblici, viabilità ed Enoteca regionale del Barolo

Il Consiglio provinciale di Cuneo per la prima volta in diretta su YouTube

Lunedì 26 ottobre alle 11.30 torna a riunirsi in Sala Giolitti il Consiglio provinciale di Cuneo. Per la prima volta i lavori dell'assemblea saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube della Provincia, permettendo di seguire la seduta anche a distanza.

Sono otto le proposte di deliberazione all'ordine del giorno. Dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente, il Consiglio sarà chiamato a esaminare il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2025, una variazione al bilancio di previsione 2026-2028 e la modifica del Documento unico di programmazione (Dup) 2026-2028, con la quinta variazione al Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028.

All'esame dell'assemblea anche il riconoscimento relativo al rimborso del contributo unificato a seguito di una sentenza del Giudice di pace di Alba in materia di sanzioni del Codice della strada.

Tra i temi legati alla viabilità figura la proposta di dismissione al Comune di Cervasca e declassificazione del tronco 1 della strada provinciale 298, tra il bivio con la sp 41 e San Defendente di Cervasca. Il provvedimento riguarda un tratto di 850 metri, compreso tra le progressive chilometriche 0,000 e 0,850 e corrispondente a via G. Marconi. Il Consiglio esaminerà inoltre lo schema di accordo tra la Provincia di Cuneo e il Comune di Chiusa di Pesio per la sistemazione delle intersezioni tra la sp 5 di Peveragno, la sp 42 di Beinette e la sp 202 di Margarita, in località Combe.

Completa l'ordine del giorno la proposta dedicata al rilancio, al riposizionamento e al rafforzamento dell'Enoteca regionale del Barolo.

La seduta potrà essere seguita in diretta lunedì 26 ottobre, a partire dalle 11.30, sul canale YouTube della Provincia di Cuneo.

cs

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