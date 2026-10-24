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Alba: autobus straordinari per i cimiteri di via Ognissanti e Mussotto
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Viabilità | 24 ottobre 2026, 18:07

Alba: autobus straordinari per i cimiteri di via Ognissanti e Mussotto

Domenica 1 novembre sono previste due corse straordinarie di andata e ritorno

Alba: autobus straordinari per i cimiteri di via Ognissanti e Mussotto

In occasione della Festa di Tutti i Santi, sarà attivato, come ogni anno, un servizio straordinario di autobus per i cimiteri di via Ognissanti e della frazione Mussotto, ad Alba. 

Domenica 1 novembre sono previste due corse straordinarie di andata e ritorno.

La prima corsa partirà da Ponte Grosso alle ore 14.50, con arrivo al cimitero di via Ognissanti alle ore 15.10 e al cimitero della frazione Mussotto alle ore 15.20. 

Il ritorno è previsto alle ore 16.00 dal cimitero di Mussotto, con passaggio da via Ognissanti alle ore 16.10 e arrivo a Ponte Grosso alle ore 16.30. 

La seconda corsa partirà da Ponte Grosso alle ore 16.30, con arrivo al cimitero di via Ognissanti alle ore 16.50 e al cimitero della frazione Mussotto alle ore 17.00. 

Il ritorno è previsto alle ore 17.40 dal cimitero di Mussotto, con passaggio dal cimitero di via Ognissanti alle ore 17.50 e arrivo a Ponte Grosso alle ore 18.10. 

Gli autobus effettueranno il seguente percorso cittadino: Ponte Grosso, piazzale Nostra Signora Moretta, corso Langhe, piazza Michele Ferrero, corso Michele Coppino, piazza Garibaldi, corso Fratelli Bandiera, stazione ferroviaria, corso Europa – Liceo Scientifico, via Pietro Ferrero, via Ognissanti (cimitero), corso Bra e Mussotto (cimitero). 

Sabato 31 ottobre e lunedì 2 novembre sarà invece in vigore il servizio ordinario previsto nei giorni feriali.

Per raggiungere il cimitero di via Ognissanti sarà possibile utilizzare la linea urbana 3 Ricca – Via Vivaro, con passaggi ogni ora in via Ognissanti. 

Il cimitero di Mussotto sarà invece servito dalla linea urbana 1 Strada Cauda – Racca, con fermate a richiesta in strada Bussoletta sulle corse delle ore 14.55 e 15.55. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.grandabus.it.

c.s.

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