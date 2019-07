I ragazzi del Volo si raccontano a Collisioni: “Ci ha uniti la passione per il bel canto”

Un volo lungo dieci anni. Sono passati esattamente dieci anni dal primo concerto de Il Volo, gruppo musicale italiano famoso in tutto il mondo, composto da tue tenori e un baritono. Dopo aver cantato sui palchi di tutto il globo, dopo aver vinto Sanremo, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginobile, ospiti del Festival AgriRock di Collisioni, hanno ripercorso le tappe della loro straordinaria carriera con il pubblico di Barolo.

Dal 24 aprile 2009 al 6 luglio 2019, dieci anni di musica e concerti per un gruppo formatosi quando i membri erano davvero giovanissimi: “Eravamo giovanissimi, poi è andata alla grande”. “Si è creata subito un’alchimia - raccontano - ci univa il genere musicale e la passione per il bel canto”. Dopo i primi successi, anno dopo anno è andata sempre meglio: la vittoria a Sanremo con il brano “Grande amore”, il terzo posto all’Eurovision Song Contest 2015 e concerti sold out negli States. Un percorso che oggi fa tappa a Barolo, al Festival di Collisioni, già meta di artisti straordinari.