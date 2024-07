Alba, controlli della Municipale contro l'occupazione abusiva dei giardini: due allontanamenti

I controlli della polizia municipale di Alba si sono concentrati questa settimana sulla vivibilità delle aree verdi. "Ci arrivano continue segnalazioni di occupazioni abusive nelle aree verdi di corso Piave, Alba Verde, i giardini della stazione e di via Roma. Qui abbiamo eseguito due allontanamenti, uno per bivacco non autorizzato e l'altro per ubriachezza", spiega il comandante Antonio Di Ciancia.

Nel caso questi soggetti non si allontanassero nelle 48 ore successive e tenessero lo stesso comportamento, nello stesso luogo, scatterebbe il daspo. "Si tratta di una misura di prevenzione, prevista dal decreto sicurezza in capo ai sindaci, che noi abbiamo recepito nel nostro regolamento di polizia urbana. Noi la proponiamo, ma è una misura discrezionale del questore", conclude il comandante.

La presenza dei senza fissa dimora, oltre a una questione di decoro e sicurezza, è diventato anche un argomento di dibattito politico. Solo la scorsa settimana, infatti, era stato il centrodestra albese criticare il sindaco Alberto Gatto con una nota firmata da Carlo Bo, Emanuele Bolla, Elisa Boschiazzo, Massimo Reggio, Lorenzo Barbero, Riccardo Spolaore, Daniele Sobrero e Domenico Boeri. "Sono sempre più numerose le segnalazioni che ci giungono rispetto all'aumento del numero di persone senza fissa dimora che bivaccano ad Alba. Riteniamo doveroso che il primo cittadino prenda atto dell'esistenza di questo problema e indichi una possibile soluzione in quanto in ballo c'è la dignità delle persone e il decoro della nostra città".