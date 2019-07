Ancora nessuna traccia del 74enne scomparso a Montà d'Alba: continuano le ricerche

Ancora nessuna novità in merito alla scomparsa di Bajram Balla, 74enne di nazionalità albanese di cui si sono perse le tracce lo scorso 11 luglio.

Pare che l'uomo, che è stato visto l'ultima volta nei pressi della sua abitazione, soffra di Alzheimer.

I vigili del fuoco, presenti sul posto con l'unità di Comando locale, allestita davanti al Municipio del paese, continueranno le ricerche per la giornata di oggi e saranno sul posto anche nelle ore notturne, in attesa di nuove disposizioni dalla Prefettura per i prossimi giorni.

Secondo i carabinieri della locale stazione, l'uomo avrebbe preso un passaggio in auto in zona Berteri del comune di Santo Stefano Roero. Chi l'ha caricato ha detto che non parlava italiano e che corrispondeva alla foto diramata. L'anziano potrebbe essersi diretto a Ceresole o Pralormo.

Stanno collaborando alle ricerche anche i carabinieri e diversi volontari.