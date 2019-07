Incendio in un capannone agricolo a La Morra: intervengono quattro squadre dei vigili del fuoco

Incendio nella serata di ieri presso la cantina Altare di La Morra in via Annunziata. A prendere fuoco un capannone dove era presente dell’attrezzatura agricola con alcuni mezzi. Le fiamme si sono propagate poco prima delle ore 21.

Incendiato il motore di un pick up e alcuni sacchi di zolfo (che si utilizzano in agricoltura biologica per la protezione dai parassiti). Proprio lo zolfo a contatto con il fuoco genera una fiammata di notevoli dimensioni, ma i danni sono stati contenuti e nessuna persona è rimasta coinvolta.

A sedare il fuoco quattro squadre dei vigili del fuoco: due squadre dal comando dei permanenti di Alba e altrettanti dei volontari di Bra. In totale hanno agito due autobotte e due auto pompa serbatotio.

Allertati anche i carabinieri di Bra.