Vendita di prodotti "tarocchi" Apple: la Guardia di Finanza inguaia una ditta di Sant'Albano Stura

Il titolare e un’amministratrice di un’azienda di Sant’Albano Stura che produce accessori per tablet e cellulari devono rispondere di commercio di prodotti falsi davanti al Tribunale di Cuneo. A prendere la parola nell’ultima udienza è stato il titolare della ditta.

L’inchiesta, sfociata in un procedimento penale, nasce da un sequestro operato dalla Guardia di Finanza di Mondovì di circa 5600 pezzi a seguito di una segnalazione avvenuta nel giugno 2020 e formalizzata da un’organizzazione volta alla tutela dei diritti d’autore e industriali, per conto di vari marchi.

Su un sito internet che rimandava all’azienda fossanese erano stati acquistati alcuni accessori “Apple” che, a seguito di controllo da parte dei periti, sarebbero risultati non originali: ad essersi costituita parte civile è proprio la società della ‘mezza mela mangiata’. Come illustrato da un luogotenente, i prodotti, che poi vennero sequestrati, provenivano da aziende inglesi, tedesche e austriache e in un caso dall’Asia.

Nel corso dell’ultima udienza, è stato ascoltato dell’azienda: “Non siamo distributori ufficiali di nessun marchio - ha spiegato- ma compriamo da distributori ufficiali sul mercato”. Fornitori, questi, con cui l'azienda ha interrotto i rapporti commerciali in seguito all’inchiesta, ma che continuano da parte loro a operare sul mercato.

Come sostenuto dall’imprenditore, il problema sarebbe legato ai meccanismi con i quali opera Apple, in quanto, non essendo possibile verificare l’originalità del prodotto, si procede con una prova a campione: “Viene fatto un controllo a campione visivo - ha detto - che viene comparato con un prodotto originale acquistato da un negozio Apple”.

I controlli sono quindi demandati agli addetti del magazzino. Nel caso di specie, le presunte irregolarità farebbero riferimento al fatto che i numeri seriali dei prodotti contraffatti, secondo quanto si apprende, non sarebbero stati corrispondenti a quelli presenti sull’imballaggio.

Analoghi problemi, poi, si sarebbero avuti con i prodotti Nokia: “La Nokia non dava modo di effettuare verifiche sull’originalità dei prodotti - ha spiegato il titolare - solo in un secondo momento è stata introdotta la possibilità di verificare tramite i codici e un ologramma”. Dalle relative vicende giudiziarie il rivenditore di Sant’Albano era comunque risultato estraneo: “Ai fornitori chiediamo sempre una dichiarazione di originalità del prodotto” , ha precisato l’imputato.

Il prossimo 4 novembre il giudice scioglierà le riserve sulla richiesta di consulenza presentata dal pubblico ministero.