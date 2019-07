Monforte d’Alba dice addio alla maestra Rabino

Lutto a Monforte d’Alba per la scomparsa di Maria Pia Rabino, storica maestra elementare del paese, mancata all’ospedale "Molinette" di Torino per l’inesorabile procedere della malattia con la quale stava combattendo.

Originaria del paese, la maestra Rabino viene ricordata in queste ore dalle generazioni di allievi da lei cresciuti durante i lunghi anni di un quotidiano impegno vissuto nelle aule della locale scuola primaria.

Tra questi anche il sindaco del centro langarolo, Livio Genesio, raggiunto dalla notizia in Sardegna, al suo arrivo per un periodo di ferie. "E’ una notizia che non può non toccare chi, come il sottoscritto, ha avuto la fortuna di trascorrere insieme a lei i primi anni di scuola. Tutta la mia classe ne conserva un bellissimo ricordo e la sua era una figura che ci mancherà moltissimo".

Maria Pia Rabino lascia il marito Ettore Ciravegna, per lungo tempo volontario della locale Croce Rossa, l’unica figlia Cristina col marito Aldo e le nipotine Arianna e Aurora.

Nella serata di domani, venerdì 26 luglio, alle ore 21 nella chiesa intitolata alla Madonna della Neve, è in programma la recita del rosario, seguito sabato mattina dai funerali, alle 10.30 nella stessa parrocchiale, con partenza dall’ospedale Molinette di Torino alle 9.