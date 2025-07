Manta saluta l’Estate Ragazzi con una grande festa al parco di San Rocco

Si è conclusa con una grande festa, venerdì 11 luglio, al parco di San Rocco, l’edizione 2025 dell’Estate Ragazzi di Manta.

Un percorso educativo e ricreativo che per quattro settimane ha coinvolto bambini e bambine delle scuole primarie, e per tre settimane i ragazzi e le ragazze delle scuole medie, con attività pensate per accompagnarli tra gioco, socialità e crescita personale.

Organizzata dal Comune di Manta in collaborazione con la Parrocchia, educatori e numerose realtà del territorio tra cui: Aib, Alpini, Croce Rossa, Massari e la cooperativa Armonia, l’Estate Ragazzi è da anni un appuntamento atteso da molte famiglie.





A sottolinearne il valore educativo è Sandra Dutto, referente e coordinatrice dei servizi educativi del Comune: "L’Estate Ragazzi è parte integrante del nostro percorso di prevenzione primaria e coinvolge tutta l’equipe comunale. È un momento di comunità, costruito insieme, con passione e dedizione".

Le settimane sono trascorse tra varie animazioni, passeggiate, giornate in piscina, attività manuali e momenti dedicati anche ai compiti estivi.

I due percorsi, elementari e medie, si sono svolti in modo separato, con un’unica giornata condivisa presso il santuario di San Leone.

La festa conclusiva ha rappresentato un’occasione per salutarsi e condividere quanto vissuto. Nel pomeriggio, spazio ai bambini e alle famiglie, mentre la serata è stata riservata ai ragazzi delle medie, che hanno cenato con una pizza accompagnata da musica e dalla visione del video fotografico preparato durante il centro estivo.



L’edizione di quest’anno ha avuto anche un significato particolare: è stata infatti l’ultima Estate Ragazzi a Manta per don Beppe Arnaudo, che in autunno lascerà la parrocchia dopo oltre trent’anni di servizio.

Durante la festa, il sacerdote ha salutato con emozione ragazzi, famiglie e collaboratori, ricevendo un caloroso abbraccio dalla comunità.