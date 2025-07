Cuneo, proseguono i lavori davanti alle scuole medie a Borgo San Giuseppe

Proseguono questa settimana i lavori davanti alla scuola media, all’incrocio fra via Rocca De’ Baldi e via Borney, in frazione Borgo San Giuseppe previsti dall’intervento “Scuole al Centro”, finanziato dal PNRR. Condizioni meteo permettendo, per tutta la settimana, le vie interessate dai cantieri saranno:

via Rocca De’ Baldi, con l’ultimazione del tappetino d’asfalto in pasta gialla sulla via ed i marciapiedi, la posa dei dissuasori a delineare la nuova carreggiata stradale e le aree pedonali, l’installazione della segnaletica verticale ed orizzontale negli attraversamenti ciclo-pedonali. Durante i lavori di asfaltatura la strada verrà chiusa al traffico.





via Spinetta, via Rocca De’ Baldi e via Borney con il tracciamento delle nuove corsie ciclabili. Le deviazioni temporanee che interesseranno il traffico veicolare e ciclabile saranno segnalate attraverso cartellonistica di cantiere e movieri.





In settembre è programmata l’ultimazione dei lavori davanti all’ingresso della scuola media, con la realizzazione dei riquadri colorati, la posa degli arredi urbani e delle pensiline per il parcheggio delle biciclette.