Dronero, urta un motociclista e scappa: elementi concreti per identificare il "pirata della strada"

"Stiamo ancora lavorando, ma ci sono comunque elementi concreti". Sono, queste, le parole del comandante della Compagnia carabinieri di Cuneo, capitano Domenico De Biasio, in merito alla ricerca del pirata della strada che, lo scorso mercoledì 24 aprile, ha urtato un motociclista con l'auto ed è scappato.

Il fatto è avvenuto attorno alle 20 sulla strada che da Dronero porta verso Montemale. Per il centauro, S.G., 28enne di Valgrana, il trasferimento d'urgenza al CTO di Torino, dove gli è purtroppo stato amputato un arto.

Sul fatto stanno indagando i carabinieri di Dronero e Pradleves. Si sta cercando di risalire al conducente della vettura che ha impattato con la moto per poi scappare senza prestare soccorso. In zona non sono presenti impianti di videosorveglianza ma, come ha detto il comandante De Biasio, le indagini sono in pieno corso e si faranno tutti gli sforzi possibili per identificare il pirata della strada. "Siamo fiduciosi", ha detto.