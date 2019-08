Incidente nella notte a Barge: auto finisce in un rio lungo la Provinciale 28

Un sinistro che poteva probabilmente avere conseguenze ben più gravi quello occorso nella notte, quando era da poco passata l’una di oggi, domenica 25 agosto, lungo la Provinciale 28, in territorio di Barge.



L’incidente ha coinvolto un’unica automobile, che per ragioni in corso di accertamento, giunta all’altezza di un ponte in località Rio Secco, è finita fuori carreggiata, andando a finire nel sottostante corso d’acqua, andandosi poi a incastrare proprio sotto il manufatto stradale.



Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando cuneese e i volontari del locale distaccamento che, nel corso di un intervento protrattosi poi sino alle 3 del mattino, hanno assistito l’emergenza sanitaria 118 nel consentire al conducente di uscire dal veicolo finito nell’acqua, prima di prestargli i soccorsi del caso.