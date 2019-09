Un sito per l'arrampicata su cascate di ghiaccio e su roccia: verrà realizzato a Limone Piemonte presso la Galleria Napoleone

Un sito per l'arrampicata su cascate di ghiaccio nel periodo invernale e di arrampicata su roccia nel resto dell'anno. Verrà realizzato a Limone Piemonte presso la Galleria Napoleone.

Il progetto definitivo è stato approvato ad agosto con una delibera della Giunta comunale, per una spesa complessiva che ammonta a 40mila euro, finanziati con un intervento del Gal Valli Gesso Vermenagna e Pesio.

Verranno tracciati 15 itinerari per l’arrampicata su cascate di ghiaccio nel periodo invernale: saranno costituite da due lunghezze di corda e sosta intermedia, affinché possano essere utilizzate sia per la scalata in moulinette (monotiri al termine del quale si ridiscende a terra) che per apprendere la pratica della progressione su vie di più tiri. Ciascun itinerario, da sosta a sosta, si svilupperà per un’altezza variabile tra 20-25 metri, per una lunghezza totale della linea di salita variabile tra 40-50 metri.

15 saranno anche gli itinerari per l’arrampicata su roccia usufruibili per il restante periodo dell’anno: saranno attrezzate linee di salita al termine delle quali si ridiscende a terra (monotiri); si svilupperanno per un’altezza variabile tra 15 e 25 metri e offriranno livelli diversi di difficoltà.

Soddisfatto il sindaco Massimo Riberi: “Un progetto importante che valorizza l'offerta turistico-promozionale della nostra città e delle nostre montagne”.

Le tempistiche: si sta lavorando al progetto esecutivo che verrà approvato nell'inverno, poi verranno appaltati i lavori che presumibilmente potrebbero partire a inizio 2020 . Tutto dipende dalle tempistiche delle autorizzazioni paesaggistiche

L’area di intervento si trova a monte della frazione Panice Soprana, lungo la strada vicinale mulattiera di Cabanaira, alla quota di circa 1.470 metri. Nelle vicinanze sono presenti gli impianti di risalita del comprensorio sciistico della Riserva Bianca denominate Seggiovia Cabanaira e Nuova Seggiovia Carosello.

Il sito di arrampicata sfrutterà una struttura rocciosa situata sulla sponda sinistra orografica del rio Cabanaira.

La falesia ha un andamento lineare lungo una direttrice nordovest-sudest per una lunghezza complessiva di circa 120 metri alla base e presenta un dislivello minimo di circa 40 metri e massimo di circa 90 metri.

Il punto di raccolta per l’approvvigionamento idrico, necessario alla formazione delle cascate di ghiaccio nel periodo invernale, si trova in località Gias Panice, a valle di una vasca-abbeveratoio esistente a margine dell’area boschiva posta sulla sommità della falesia. La direttrice che sarà attraversata dalla tubazione interrata è parzialmente occupata da un’area adibita a pascolo nel periodo estivo e da piste di discesa/fuoripista nel periodo invernale nelle vicinanze del Gias Panice, e parzialmente da un’area boschiva in corrispondenza della sommità della struttura rocciosa.