Due alpinisti bloccati sul Monviso, recuperati illesi grazie all'intervento dei soccorritori [VIDEO]

Oggi pomeriggio i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con il Servizio di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sono intervenuti sul Monviso per recuperare due alpinisti bloccati intorno a quota 3700 nella zona della Cresta Est.

La coppia ha lanciato l'allarme intorno alle 15, avevano perso la via e si trovavano in una zona caratterizzata da neve e scariche di sassi. Erano illesi ma in una situazione di elevatissimo rischio evolutivo per cui la centrale operativa ha inviato in loco l'eliambulanza nonostante condizioni meteorologiche marginali.

L'elicottero ha effettuato campo base a Crissolo per alleggerire il velivolo e caricare a bordo un tecnico del Soccorso Alpino aggiuntivo, a supporto dell'equipe.