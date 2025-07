Il Colle della Maddalena riapre dopo la frana del 30 giugno scorso

La viabilità del Colle della Maddalena riparte. Il valico internazionale riapre, alle 17 di venerdì 11 luglio, con un giorno di anticipo rispetto alle previsioni stimate per sabato 12.

Era stato chiuso da Anas nel tratto tra Argentera e il confine di Stato con la Francia a seguito del violento temporale del 30 giugno scorso ed erano stati ipotizzati una quindicina di giorni di interventi per il ripristino.

Un risultato raggiunto dopo giorni ininterrotti di lavori per la ripulitura delle sei colate di fango e detriti che avevano invaso la Statale 21.

Le attività di pulizia hanno interessato anche gli scoli idrici al di sotto della strada, intasati dal materiale franato. Inoltre, si è reso necessario posizionare i new jersey in cemento per un tratto di circa 100 metri in sostituzione delle barriere laterali divelte da una delle frane. I new jersey resteranno in loco fino alla ricostruzione del cordolo (base in cemento armato) su cui saranno installate le nuove barriere di protezione.

Il deputato e sindaco di Argentera Monica Ciaburro per accelerare le operazioni aveva richiesto un rinforzo sul cantiere e limitare, così, al minimo i disagi e le ricadute economiche della chiusura sia al comparto commerciale che a quello turistico. “La riapertura di questo collegamento è una bella ed attesa notizia, un respiro per tutte le attività economiche, turistiche, artigianali e commerciali che da essa dipendono, ancor di più in questa fase dell’anno. Ringrazio ANAS che non solo ha rispettato i 15 giorni di lavori previsti, ma con una grande attenzione e determinazione ha anticipato l’apertura, mettendo in campo risorse umane, economiche e mezzi per renderlo possibile. Quando le condizioni e contesto lo consentono la buona volontà è sufficiente”.



Le operazioni di messa in sicurezza della SS21 per il ripristino della circolazione proseguiranno fino alla riapertura di domani. Nei giorni a seguire saranno eseguiti ulteriori interventi di finitura senza interessare la viabilità lungo la statale