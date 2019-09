Murazzano: lupi attaccano allevamento ovino nella notte

Nella notte fra lunedì 2 e martedì 3 settembre, a Murazzano, in frazione Buciard, la stalla secondaria dell'azienda "Il Forletto", che alleva la pecora autoctona delle Langhe (razza in via d'estinzione) è stata presa d'assalto dai lupi, che hanno sbranato due esemplari femminili di agnello, ferendone altrettanti.

L'episodio, documentato con un'immagine pubblicata sulla pagina Facebook dell'azienda, è stato commentato così dai titolari (famiglia Allaria): "Tanto amaro in bocca, in quanto negli ultimi due anni abbiamo perso circa 40 capi di pecore razza delle Langhe. Certo, il lupo fa parte dell'ecosistema e ha bisogno di nutrirsi, ma dall'altra parte gli allevatori necessitano di aiuti concreti. Parole se ne sono fatte già fin troppe. Non chiediamo di aprire nessuna caccia al lupo, ma un sostegno economico per migliorare le nostre recinzioni".

"Il maremmano che era con il gregge - proseguono - è ancora un cucciolo di 6 mesi, a casa insieme alle pecore in lattazione ci sono tre pastori dell'Asia centrale ora. Mi auguro che si possa trovare una buona soluzione per tutti. Della nottata di ieri ci rimane un senso di impotenza di fronte alle visibili e doloranti ferite sul collo delle nostre pecore rimaste in vita".

L'azienda agricola "Il Forletto" esiste da circa vent'anni e, come anticipato, è a conduzione familiare. La decisione di allevare pecore delle Langhe è legata alla volontà di salvaguardare "la memoria del passato", al fine di farne "una risorsa per il futuro".