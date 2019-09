Captazioni idriche abusive: 6 segnalazioni alla Procura dopo controlli effettuati tra Bra, Ceva e Saluzzo

Negli ultimi mesi i Carabinieri Forestali della provincia di Cuneo hanno effettuato numerosi controlli per la tutela delle acque irrigue, al fine di evitare sprechi e captazioni non autorizzate che possono costituire un serio problema soprattutto nel periodo estivo, in cui le risorse idriche risultano fondamentali per le attività agricole e critiche per gli habitat acquatici.



Sono emerse alcune irregolarità, sia per quanto riguarda l’esecuzione di lavori non autorizzati all’interno degli alvei dei fiumi, sia in merito a captazioni di acque pubbliche effettuate in assenza dei dovuti permessi, così come previsto dalle normative regionali e dai regolamenti dei consorzi di gestione.



La disciplina di settore prevede sanzioni che possono essere di natura penale o amministrativa, in quest’ultimo caso con importi anche notevolmente elevati, cioè compresi tra i 3.000 e i 30.000 euro.



I controlli, in particolare quelli effettuati dalle Stazioni Forestali di Bra, Ceva e Saluzzo, hanno portato in 6 casi a segnalazioni alla Procura della Repubblica, e in altri 8 alla redazione di verbali amministrativi i cui importi dovranno ora essere definiti dagli uffici preposti della Provincia di Cuneo, ente competente per la materia.