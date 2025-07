Dronero: 90enne soccorsa dopo una caduta in casa

Celere intervento dei Vigili del fuoco di Dronero ieri sera, venerdì 18 luglio, in viale Sarrea a Dronero, per un’anziana signora di 90 anni caduta all’interno della propria abitazione.

I vicini sentendo le grida hanno immediatamente chiesto aiuto. Sul luogo sono prontamente intervenuti anche i Carabinieri e la Croce Rossa locali. Preoccupati nel non sentirla sono giunti sul posto i parenti.

Molto spaventata ed affaticata, la signora era caduta per terra e non riusciva più a rialzarsi. Fortunatamente le sue condizioni non sono apparse gravi: dopo essere stata soccorsa è stata però trasportata in Ospedale per gli opportuni accertamenti.

UN RISCHIO CHE AUMENTA CON IL PASSARE DEGLI ANNI

Le cadute rappresentano un rischio significativo per gli anziani e nel 60% dei casi avvengono proprio all’interno delle abitazioni. Sono spesso causate da una combinazione di fattori intrinseci (legati all'età e alle condizioni di salute) ed estrinseci (legati all'ambiente domestico). Le conseguenze possono variare da lievi lesioni a fratture e, in alcuni casi, anche esiti fatali.

Le cadute possono essere prevedibili, accidentali ed imprevedibili.

Le cadute prevedibili capitano a persone con per esempio difficoltà nella deambulazione o per reazione ai farmaci e rappresentano il 78% delle cadute.

Le cadute accidentali, pari al 14%, sono invece dovute a fattori ambientali, quali per esempio il pavimento bagnato. Anche queste cadute possono essere prevedibili, cercando di rimuovere la maggior parte dei fattori di rischio.

Le cadute imprevedibili, pari al 18%, accadono a persone in buone condizioni cliniche e funzionali, in cui può subentrare ad esempio un improvviso disturbo dell’equilibrio.

Secondo i dati, circa il 28-35% delle persone di 65 anni ed oltre cade ogni anno, percentuale che sale al 32-42% negli ultrasettantenni. L’incidenza delle cadute è dell’81% superati gli 85 anni d’età.

Importante, quando possibile, è cercare di far fronte il più possibile ai fattori di rischio, come altrettanto importante è un celere intervento di soccorso, per le conseguenze che ci possono essere e per il forte spavento che una caduta purtroppo provoca.