Saluzzo, due concerti e una mostra: la corale "Le Tre Valli2 continua i festeggiamenti per i 50 anni

Il tour dei festeggiamenti per i 50 anni della Corale "Le Tre Valli" porta a Saluzzo altri due importanti appuntamenti.

Il primo sabato 28 settembre alle 11 nel municipio di via Macallè, dove è in programma un piccolo concerto e la presentazione della mostra tematica per il cinquantesimo della Corale.

Si tratta di un percorso iconografico nella vita del coro. “E’ tratto da un archivio privato, quello di Silvio Pennino, uno dei soci fondatori, l’unico con 50 anni nel gruppo corale. – sottolinea il direttore Fausto Castelli - Un archivio cartaceo che ha curato fino all’archiviazione digitale.

La mostra, visitabile negli orari di apertura del Comune fino a sabato 12 ottobre si snoda su due filoni: quello ufficiale dell’attività artistica, con le tournée, i concerti e quello del mondo privato dei componenti, con le feste, i ritrovi, la vita di associazione. L’occhio della mostra è esterno, per inquadrarlo in ogni dimensione: la curatela è di Mario Bois.

Sabato 12 ottobre alle 21, al Teatro Magda Olivero si terrà il concerto d'onore della Corale saluzzese che proporrà i 50 anni artistici divisi in momenti: un repertorio esterno coro, un secondo dedicato al maestro Carlo Semeria e le sue trascrizioni per il gruppo, il terzo dedicato ai maestri “minori”: Castelli, Costamagna, Chiappero. Ingresso libero.

50 anni in musica: un bel traguardo per la Corale che nasce nel 1969 (denominata così in omaggio alle vallate alpine saluzzesi Po, Bronda - Infernotto), sotto la direzione, in tempi successivi, di Luciano Gilio, di Padre Leonardo Giachino, del maestro Piero Quaglia, del giovanissimo maestro Marco Chiappero e del capace maestro Carlo Semeria.

Dagli anni ‘70 ad oggi la «Tre Valli» ha svolto un’intensa attività concertistica con tournée sia in Italia che all’estero. Negli ultimi anni la direzione artistica è stata curata prima da Piero Costamagna e in seguito da Mariangela Brizio.

Attualmente il gruppo è formato da una trenta elementi, coordinati dal 2000 dal maestro Fausto Castelli, insegnante, fisarmonicista ( ha cominciato a 8 anni a suonare lo strumento) diplomato in pianoforte sotto la guida del maestro Gilio, promotore di numerose iniziative.

A luglio 2004 risale la presentazione del Cd “Canté nostre radis, volume 2”, frutto e testimonianza della ritrovata giovinezza musicale della corale saluzzese. Nel 2008 e poi nel 2013 ha incontrato i piemontesi di Francia durante due tournèes di concerti a Aix en Provence e Marsiglia, ospiti del Consolato Italiano.

Nel 2009 il Coro saluzzese ha festeggiato il 40° anniversario dalla fondazione con la nuova pubblicazione musicale: “Canté nostre radis, volume 3”. Nel 2013 è nata l’ultima creazione del coro: il cd “Canté Nostr Natal”.

E’ stato ospite del “Festival Internazionale dei Cori della Val Pusteria” e nel 2018 ha cantato con il coro argentino, il coro “Emigranti” del maestro Luis Anselmi al teatro civico.