Valcasotto, tra gusto e memoria: domenica 20 luglio torna la camminata storico-gastronomica

Una giornata per assaporare i sapori autentici della tradizione e riscoprire l’anima nascosta delle borgate alpine: domenica 20 luglio a Valcasotto, nel comune di Pamparato, torna l’attesa camminata storico-gastronomica, evento che intreccia natura, architettura rurale e cultura materiale in un’esperienza immersiva tra i boschi della valle. Il percorso, ad anello e lungo circa sette chilometri, si snoderà su strade e sentieri sterrati di media difficoltà escursionistica, con partenza alle 9:30 dalla borgata Ghirardi, dove è previsto il ritrovo alle ore 9. Ad accompagnare i partecipanti sarà la guida naturalistica Simone Rossi, che lungo il cammino proporrà letture del paesaggio e approfondimenti sull’ambiente montano, tra castagneti secolari, radure e testimonianze di vita contadina.

Un patrimonio architettonico da riscoprire

Il cuore della tappa intermedia sarà la borgata Tagliante, piccolo scrigno architettonico incastonato nell’Alta Val Casotto, dove i visitatori potranno scoprire un esempio straordinario di recupero rurale: l’antico seccatoio per castagne, oggi trasformato in piccolo museo della memoria grazie al lavoro visionario di Sergio Blengini. Qui, attraverso un restauro filologico e rispettoso, l’edificio racconta l’ingegnosità della cultura contadina, con ambienti ricostruiti fedelmente, attrezzi originali, travi annerite dal tempo e dettagli architettonici recuperati con cura. A pochi passi, merita una particolare menzione anche il Magazzino recentemente ristrutturato, reso unico dalla scelta di recuperare un elemento quasi scomparso dell’edilizia alpina: il tetto in paglia di segale intrecciata. Frutto di una meticolosa ricerca storica e antropologica, la copertura è stata ricostruita seguendo le tecniche tradizionali, con materiale originale recuperato localmente e posato a mano. Un gesto che va oltre la semplice conservazione: restituisce identità a un sapere antico, riportando in vita soluzioni costruttive intelligenti, sostenibili e profondamente radicate nella cultura contadina di montagna. Tagliante offrirà anche l’occasione per una sosta conviviale con un aperitivo a base di prodotti locali, prima di rimettersi in cammino verso Ghirardi, dove sotto il tendone sarà servito un pranzo a tema storico, pensato per celebrare le eccellenze gastronomiche della valle.

Il pranzo della tradizione

Alle ore 13 circa, il menù accompagnerà i partecipanti in un viaggio nel gusto con piatti che parlano di territorio e saperi antichi: si comincerà con una fresca insalata di grano saraceno e verdure, seguita dal Casutin Occelli con valeriana, ravioli di ricotta e spinaci con burro e salvia, roast-beef in salsa piemontese con contorno, per concludere con una crostata preparata con farina di grano saraceno e marmellata di mirtilli della Pasticceria Nasi con gelato de La Locanda del Mulino. Il tutto accompagnato da vino, acqua e pane. La partecipazione è su prenotazione entro venerdì 18 luglio, scrivendo a amicidivalcasotto@gmail.com o chiamando il numero 3891849060. La quota è di 25 euro, con riduzione per i bambini sotto i 10 anni. Si consiglia abbigliamento da trekking, pantaloni lunghi e un cambio. I minorenni devono essere accompagnati. In caso di maltempo o rischi oggettivi, la guida si riserva la possibilità di annullare l’escursione con preavviso. Un’esperienza autentica tra boschi, borgate e sapori locali, per sostenere e vivere il territorio con consapevolezza e rispetto.