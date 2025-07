A settembre a Mondovì la Granfondo Alpi del Mare: un evento all’insegna dello sport, dell’inclusione e del turismo [FOTO]

Music run, area expo, gimcana per bambini, street food, concerti e dj set. Questo è solo un assaggio di quello che sarà la Granfondo Alpi del Mare, presentata ufficialmente ieri, lunedì 14 luglio, nel rinnovato atrio del palazzo dei Gesuiti di Mondovì Piazza.





La manifestazione, che ha debuttato lo scorso maggio al Salone d’Onore del CONI, con la presenza dell’allora Presidente Giovanni Malagò, in programma dal 19 al 21 settembre 2025 tra Monregalese e Alta Langa.

Un evento che si propone come molto più di una gara ciclistica: un fine settimana all’insegna dello sport, dell’inclusione, del turismo e della promozione del territorio, con il coinvolgimento attivo delle istituzioni, delle imprese e della comunità locale.

La presentazione è stata introdotta da Alberto Sarrantonio, responsabile dell'ufficio stampa, che ha evidenziato: “La Granfondo Alpi del Mare è un progetto che unisce il territorio, valorizza lo sport e crea occasioni vere di condivisione. Sarà una festa per tutti: sportivi, famiglie, cittadini. Perché il ciclismo è storia, ma anche futuro".

Andrea Berton, giornalista, inviato di Eurosport, ha introdotto gli interventi di amministratori, organizzatori e sponsor nel corso della presentazione.





“Mondovì è pronta ad accogliere il mondo del ciclismo con entusiasmo - il commento del sindaco e presidente della Provincia, Luca Robaldo -. Questo evento è un’opportunità straordinaria per raccontare il nostro territorio, unendo cultura, sport e turismo in un’unica visione strategica. Grazie a chi, come Domenico "Pizzi" Mantella negli anni ha portato sul nostro territorio eventi ciclistici importanti e che hanno contraddistinto la nostra realtà: una sfida di raccogliere il lavoro che è stato svolto e portarlo avanti. Come amministrazione abbiamo sostenuto un investimento economico importante e rilevante, perché crediamo che questo evento avrà importanti ricadute sul territorio, anche e soprattutto in termini turistici e per le attività commerciali" e ricettive che ringraziamo per la collaborazione".



"La Granfondo non sarà solo un evento sportivo, ma un contenitore di eventi, davvero per tutti, perché crediamo nello sport come strumento educativo, sociale e promozionale - ha aggiunto l'assessore allo sport e alle manifestazioni, Alessandro Terreno -. Questo evento, infatti, si arricchirà di appuntamenti collaterali: il fitwalking, una camminata attraverso Mondovì dedicata a famiglie e accompagnatori; la gimkana per bambini, ossia, un’area dedicata ai più piccoli per avvicinarli al mondo della bici; l'expo e Pasta Party in Piazza in Piazza Maggior, con stand di aziende, sponsor del settore sportivo, e un’area hospitality per interviste e dirette web".





"Crediamo da sempre che l'outdoor sia la chiave vincente per aumentare i flussi turistici sul territorio - ha commentato Gabriella Giordano, neo presidente dell'Atl del Cuneese -, siamo felici di poter sostenere una manifestazione come questa".

Per la Regione Piemonte sono intervenuti l'assessore allo sport e al turismo, Paolo Bongioanni e il vice presidente del consiglio regionale, Franco Graglia: "Raccogliamo l'esempio di Ferruccio Dardanello che ci ha insegnato come fare promozione sul territorio attraverso lo sport. Un grazie poi a Paolo Bruno che, infaricabilmente, lavora dietro alle quinte per l'organizzazione. La Granfondo Alpi del Mare ha un nome importante che colloca il nostro territorio in una posizione strategica per la promozione turistica. Se c'è una cosa che abbiamo imparato negli anni è che sul territorio si vince solo uniti: saremo presenti non con le parole ma con i fatti".

Per la Provincia di Cuneo erano presenti i consiglieri Pietro Danna e Rocco Pulitanò: "Crediamo che questo evento possa essere un importante strumento per promuovere l'offerta turistica, estremamente ricca e variegata, presente sul nostro territorio".



"Guardiamo sempre con cura e interesse ai progetti di sviluppo del territorio e sosteniamo sempre iniziative capaci di guardare all’innovazione con temi di attenzione all’inclusione sociale e alla partecipazione delle comunità - ha chiosato Elena Merlatti, vice presidente di Fondazione CRC, presente con i consiglieri Marina Perotti ed Elvio Chiecchio - In questo progetto vediamo una rete virtuosa di partnership che racchiude imprese associazioni e mondo volontariato".





“Il nostro obiettivo - ha sottolineato poi Emiliano Borgna, presidente nazionale ACSI Ciclismo - è costruire un ciclismo moderno, sicuro e accessibile. La Granfondo Alpi del Mare è un format che guarda al futuro, capace di coinvolgere l’atleta competitivo e il cicloturista, in un’esperienza condivisa e coinvolgente".

È poi salito sul palco Paolo Bruno, membro del CdA della società organizzatrice EPT SSD arl, che ha raccontato la genesi della Granfondo Alpi del Mare – Memorial Lorenzo Tealdi, nata per valorizzare il territorio attraverso lo sport: "Ept significa eventi persone e territorio. Per me è un privilegio rappresentare l’ente che si occupa dell’organizzazione e che nella ragione sociale racchiude già le finalità della manifestazione che è stata pensata per potenziare l'offerta turistica".

Particolarmente significativo il momento dedicato all’inclusione, con l’intervento di Lorenzo Repetto, Presidente dell’associazione Discesa Liberi, che ha annunciato la partecipazione di atleti con disabilità alla Cicloturistica in tandem o handbike.

IL MEMORIAL LORENZO TEALDI

Sarebbe stato impossibile non ricordare Lorenzo Tealdi, figura storica del ciclismo cuneese, a cui l’evento è dedicato. A ricordarlo con parole sentite sono stati Ferruccio Dardanello, già Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, e Guido Campana, direttore della rivista Ciclismo Illustrato. A chiudere il tributo, la presenza emozionata della figlia Maria Lorenza Tealdi, cui è stato consegnato un mazzo di fiori.



LE DUE MAGLIE UFFICIALI E LA MASCOTTE GAMMY



Al termine della presentazione sono state svelate le due maglie della manifestazione, curate dall’art director Giorgio Mondino, che ha spiegato l’ispirazione dietro il colore viola e il motivo grafico legato al pelo del lupo delle Alpi del Mare.

Lo stesso Mondino ha introdotto anche Gammy, la mascotte ufficiale, simbolo di resilienza e spirito di gruppo. Anche la maglia della Cicloturistica, di colore lilla, è stata raccontata come segno di continuità visiva e inclusività. Gli atleti ospiti Roberta Bussone, vincitrice della Maratona delle Dolomiti e già trionfatrice de La Fausto Coppi, Luca Cavallo, vincitore della Maratona delle Dolomiti, della Sportful Dolomiti e della Marmotte Alpes, Martina Cavallo, vincitrice della mediofondo alla Bra Bra e a La Fausto Coppi e Matteo Raimondi, vincitore de La Fausto Coppi e della Granfondo di New York, hanno indossato per la prima volta le due maglie ufficiali, tra gli applausi del pubblico.

In conclusione, sono saliti sul palco alcuni rappresentanti degli sponsor principali dell’evento: Flavio Borgna, Amministratore Delegato di Bongioanni Caldaie (title sponsor), Giovanni Monge Roffarello, Fondatore e Amministratore Delegato di Officine Mattio (partner tecnico).



LA GRANFONDO

Il percorso

Si parte da Mondovì Breo direzione Bastia, si prosegue verso Località Surie costeggiando il Sacrario di San Bernardo, giunti in pedaggera si svolterà direzione Murazzano, proseguendo poi fino all’incrocio che porta a Torresina. Si continua verso Castellino, costeggiando l’omonima torre, per poi scendere in fondovalle dove si svolta a destra direzione Niella Tanaro. Entrando nel paese, invece, si svolta a sinistra verso S.Grato per poi dirigersi a Vicoforte, dove si attraversa il tratto in pave’.

Lasciandosi il Santuario alla destra si prosegue lungo la Valle Corsaglia. Giunti a Frabosa Soprana si ridiscende fino a Villanova Mondovì per continuare lungo la provinciale che ci porta ad un grandioso arrivo a Mondovì Piazza.

La partenza avverrà alle 9.30.

LUNGHEZZA 101,4 Km

DISLIVELLO 2.002 m Guadagno / 1.840 m Perdita

SALITE 7 Salite, 11 Discese

PENDENZA 17,2% max grade

SUPERFICIE 100% asfalto

LA CICLOTURISTICA

Con un percorso di circa 60 km studiato per garantire sicurezza e divertimento, la nostra cicloturistica è pensata per chi ama esplorare, condividere e scoprire le tradizioni locali, anche in versione e-bike.Partendo da Mondovì, si attraversano Bastia e Murazzano, dove il tracciato inizia a movimentarsi con salite regolari, successivamente si svolta a destra verso Marsaglia. Dopo Niella Tanaro, l’ultima parte conduce a Vicoforte, tra strade panoramiche e curve tecniche.

La partenza avverrà alle 9.30

LUNGHEZZA 58,8 Km

ALTITUDINE 1.114 m Guadagno / 947 m Perdita

SALITE 4 Salite, 8 Discese

PENDENZA 10,5% max grade

SUPERFICIE 100% asfalto

Iscrizioni

Granfondo

• 50 euro fino al 21/07

• 60 euro dal 22/07 fino al 17/09

• 70 euro sul posto il 20/09 e il 21/09

• 75 euro prima griglia (200 posti)

• Griglia solidarietà: 100 euro di donazione + quota di iscrizione

Cicloturistica

• 25 euro

Gratis per i nati al 21 settembre

Scrivi una email a alpidelmare@evodata.it inviando la copia del tuo documento di identità per ottenere un codice omaggio

Numero chiuso a 2000 iscritti.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 17/09

Si riaprono direttamente sul posto nelle giornate di sabato 20/09 e domenica 21/09

La partenza avverrà alle 9.30



Maggiori informazioni sul sito GrandonfoAlpi del Mare