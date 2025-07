Desertetto (Valdieri) : festeggiati i 10 anni del Circolo Acli San Lorenzo e Desertetto con la prima edizione della “Munta e Cala”

Domenica 13 luglio la frazione Desertetto (Valdieri) ha indossato i colori più belli della comunità per celebrare un anniversario importante: dieci anni di attività dell’ACLI San Lorenzo e Desertetto. Una giornata di sole e aria pulita ha accompagnato la camminata “Munta e Cala”, un percorso di 6,5 km che ha visto parecchie decine di partecipanti avventurarsi tra borgate antiche, sentieri panoramici e boschi rigogliosi della Valle Gesso.

L’evento è stato un momento di aggregazione, capace di unire residenti, villeggianti e amici provenienti da paesi vicini. Fondamentale, ancora una volta, la sinergia tra associazioni locali, amministrazioni comunali e volontari, che hanno lavorato insieme per garantire un’organizzazione impeccabile.

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa erano presenti numerose autorità: il Vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, il sindaco di Valdieri Guido Giordana e il consigliere Tonello, il presidente provinciale ACLI Cuneo Elio Lingua, il referente del Consiglio Nazionale ACLI Pietro Carluzzo e l’assessore di Roaschia Elio Viale. A loro si sono unite le Proloco di Sant’Anna e Roaschia, il gruppo Alpini di Entracque e Valle Gesso, insieme al Parco , hanno contribuito alla pulizia e alla messa in sicurezza dei sentieri per garantire una camminata piacevole e sicura.

“Abbiamo a cuore le esigenze delle frazioni , del nostro comune e della Valle Gesso ”, ha dichiarato con emozione Matteo Cavallo, presidente ACLI San Lorenzo e Desertetto fin dal giorno della sua Costituzione “… eventi come questo dimostrano quanto sia importante rappresentare le persone e, soprattutto, ascoltarle. Dieci anni fa forse era impensabile ritrovarsi qui a festeggiare con tanti amici e collaboratori, dalle Proloco alle istituzioni locali. Questo per noi è un sogno che si realizza e una grandissima soddisfazione: il lavoro fatto ha portato i suoi frutti , si vede concretamente in tanti progetti realizzati e continuerà anche in futuro.”

Matteo Cavallo ha poi voluto lanciare un messaggio a chiunque voglia dare il proprio contributo alla comunità: “...in questa giornata di festa eravamo in 35 volontari , un numero significativo ma non fine a se stesso. E’ importante essere consapevoli che per continuare con rinnovato impegno la nostra azione sociale al servizio del territorio c’è sempre bisogno di nuove energie e di chiunque voglia dedicare anche solo una piccola parte del proprio tempo libero al servizio della comunità. Le nostre porte erano , sono e saranno sempre spalancate per tutti: residenti, villeggianti, amici di passaggio. Se si vuole davvero, insieme possiamo fare la differenza. Da soli forse si va più veloci, ma insieme si va sicuramente molto più lontano.”



Durante i saluti istituzionali, anche il Vicepresidente Franco Graglia ha voluto sottolineare il valore dell’iniziativa “… quello che vediamo oggi è la dimostrazione di come, quando una comunità crede nei propri valori e li porta avanti con determinazione, riesce a costruire qualcosa di grande. Dieci anni sono un traguardo importante e le ACLI di San Lorenzo e Desertetto rappresentano un esempio virtuoso di partecipazione e collaborazione tra associazioni, cittadini e istituzioni.”

“Un ringraziamento particolare al Direttivo e Soci del Circolo , a tutti voi presenti , ai nostri sponsor ; siamo riconoscenti alle istituzioni presenti ed in particolare a Paolo Franco presidente proloco Sant'Anna, a Lorenzo Ghibaudo presidente proloco di Roaschia a Don Alberto Aimar parroco Unità Pastorale Valle Gesso. Un grazie anche al Parco Alpi Marittime per pulizia sentieri, ai volontari e al Comune di Valdieri ed Entracque per la collaborazione prestata" ha così concluso il presidente Matteo Cavallo.