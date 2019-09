Sabato 28 settembre la 16^ edizione di “Pro Loco in Città” a Bra

Sabato 28 settembre, a partire dalle 18.00, in Piazza Carlo Alberto a Bra si danno appuntamento le pro loco Cuneesi per proporre le specialità enogastronomiche del nostro territorio.

Partendo dall’antipasto per arrivare al dolce, stand dopo stand, sarà possibile comporre la propria cena ideale, gustando specialità come le raviole ai porri, le friciule, la battuta al coltello, il vitello tonnato, la bagna caoda con verdure, frittelle di fagioli, Hamburger conditi in vario modo, maialino allo spiedo, spiedini di carne cotti in gronda, degustazioni di lumache, anguille, acciughe, formaggi di alta langa, gnocchi al raschera, ravioli del plin con toma, tajarin ai funghi, funghi fritti, il gran fritto misto alla piemontese, in versione dolce e salata, dolci tipici come le pesche ripiene, fragole con cioccolato, i canestrelli, il cariton, le quaquare, la torta di nocciole con crema al gianduja, paste di meliga con lo zabaglione al moscato.

L’evento è organizzato dall’Unione Pro Loco d’Italia Comitato di Cuneo (UNPLI) e, da ben 10 anni si svolge a Bra, in collaborazione con il Comune e vede impegnati oltre duecento volontari che, oltre alla preparazione dei piatti, garantiscono la totale sicurezza, sia dal punto di vista sanitario che di vigilanza. L’evento infatti utilizza esclusivamente energia elettrica, è assolutamente vietato l’utilizzo delle bombole del gas, e per la somministrazione delle vivande vengono adoperate solamente stoviglie bio-compostabili ed è vietato l’uso del vetro. La manifestazione guarda con attenzione all’ecologia, saranno infatti presenti aree adibite alla raccolta differenziata ed allo smaltimento dei rifiuti, presidiate da giovani volontari.