A Fossano l’ultimo saluto a Giorgio Silvestro, tra i fondatori di Atletica 75

Si è spento improvvisamente a margine della pratica della sua storica passione: l'atletica. Se ne è andato infatti per un attacco cardiaco subìto lunedì 15 luglio, dopo aver concluso l'allenamento che aveva preso come impegno tutti i giorni da una vita, presso i campi di via Santa Lucia.

La città di Fossano saluta così uno degli storici fondatori dell'Atletica 75, Giorgio Silvestro, classe 1955.

Immediata la chiamata al 112 da parte di chi ha assistito ai sintomi, ma l'emergenza sanitaria, giunta rapidamente in loco, ha tentato inutilmente la rianimazione cardiopolmonare.

Una vita di passione per lo sport, con le prime gare ai tempi del Vallauri e alcuni successi a livello studentesco.

Mezzofondo e maratona le sue specialità, che coltiverà anche oltre gli anni delle superiori con un gruppo di amici, con i quali qualche anno dopo fondò la storica Atletica 75, dedicandovi corpo e anima e allenando generazioni intere di atleti, continuando fino all'ultimo a utilizzare tutto il proprio tempo libero a favore della sua grande passione.

Di professione falegname – in quiescenza da qualche tempo - dopo il diploma di perito, professione ereditata dal padre, Silvestro lascia i fratelli Paola e Carlo, oltre ai cognati e ai nipoti.

Tra i tantissimi messaggi di cordoglio, quello di Atletica 75: "L'Atletica Fossano '75 piange la morte improvvisa di Giorgio Silvestro, storico fondatore della società, allenatore generoso e paziente, nonché pilastro delle tante attività di cui la società si è resa protagonista nei quasi 50 anni della propria presenza. Ci mancherai, Giorgio", oltre al ricordo di alcuni amici e colleghi: "La triste notizia della morte di Giorgio Silvestro mi ha profondamente colpito. In quanto Giorgio non era solo un atleta, un allenatore o un dirigente dell'Atletica Fossano ma era soprattutto un amico. Per 25 anni ci siamo tenuti compagnia con le gare di atletica".

"Ho bisogno di brave persone che si dedichino agli altri senza secondi fini, concedendomi il lusso della serenità. Ho bisogno di persone pazienti, che mi regalino tranquillità mettendomi alla prova. Ho bisogno di insegnanti bravi, sereni, pazienti e tranquilli. Ed è per questo che ti scrivo grazie Giorgio Silvestro".

E ancora: "Non sarà facile abituarsi a non vederti più in pista alle 18: rigorosamente in divisa, ai blocchi di partenza, cronometro in mano. Con qualunque condizione climatica, e anche in quelle sere che ad allenarsi si presentavano in pochi, avevi sempre gli stessi occhi da bambino timido; geloso di una passione di cui sei stato fedele custode. Riposa, o meglio, corri...libero, in pace. Grazie Giorgio".

Le esequie di Giorgio Silvestro si svolgono mercoledì 17 luglio alle 16 presso la parrocchiale di Santa Maria del Salice.