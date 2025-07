A Bra i servizi veterinari dell’Asl Cn2 prendono casa in via Goito

A partire da lunedì 21 luglio 2025 i Servizi Veterinari dell’ASL CN2 cambieranno la propria sede di Bra, trasferendosi dall’attuale “ex-Mattatoio” cittadino alla palazzina dell’Azienda Sanitaria di Via Goito 1.

Nella rinnovata struttura saranno attivi, senza interruzioni, tutti i servizi già offerti all’utenza nella precedente collocazione. In particolare sarà possibile fare riferimento ai Servizi Veterinari di Bra per tutte le necessità inerenti alla Sanità animale (profilassi di stato, certificazioni e anagrafe per animali d’affezione e da reddito, istruttoria di pratiche per l’inizio di nuove attività produttive, rilascio di pareri preventivi e gestione esposti), agli Alimenti di origine animale e derivati (gestione di non conformità, segnalazioni provenienti da cittadini, situazioni di emergenza, allerte o crisi, certificazioni per l’esportazione, istruttoria di pratiche per l’inizio di nuove attività produttive rientranti nel campo del “Riconoscimento Comunitario”, rilascio di pareri preventivi per attività riconosciute e registrate) e al rilascio di autorizzazioni per il Trasporto animale.

In Via Goito 1 gli uffici saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (e il pomeriggio su appuntamento).

Per qualsiasi necessità o informazione, sarà possibile contattare i professionisti dei Servizi Veterinari di Bra al numero 0172 420372 o scrivendo all’indirizzo mail veterinario.bra@aslcn2.it