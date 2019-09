Passaggio perturbato sul Nord Ovest: rinfrescata veloce ma con poche piogge

Mercoledì un fronte freddo da nord attraverserà l’Italia, ma almeno qui al Nord-Ovest produrrà poco in termini di piogge, e riporterà le temperature in media con il periodo. Weekend ancora dal sapore tardo estivo.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 30 settembre e domani martedì 1 ottobre

Oggi cielo per lo più sereno o poco nuvoloso, domani copertura nuvolosa in aumento e prime deboli precipitazioni sui settori alpini di confine, settentrionali e Valle d’Aosta. Prime piogge anche in Liguria di Levante in tarda serata di domani.

Temperature ancora ben sopra la media del periodo, con massime oggi fino 27/29 °C (più fresco sulle coste), in calo domani per via della copertura nuvolosa. Minime tra 13 e 16 °C e qualche grado in più sulle coste, in temporaneo aumento. Venti assenti o deboli a regime di brezza con prevalente direzione meridionale. Possibili raffiche di Foehn tra martedì e mercoledì notte sulle zone alpine settentrionali. Intensità fino a moderata da sudovest sulla Liguria.

Mercoledì 2 ottobre

Veloce passaggio perturbato nella nottata con piogge soprattutto su verbano, Valle d’Aosta, e levante ligure dove le piogge e i temporali persisteranno fino al primo pomeriggio. Nevicate oltre i 2000/2500 m. Rapido miglioramento dal pomeriggio a partire da nordovest. Temperature stazionarie o in lieve calo, l’aria di origine non è ancora così fredda. Ventilazione generalmente debole da nord, con raffiche di Foehn sulle zone alpine e occasionalmente sulle pianure orientali.

Da giovedì 3 ottobre

Tempo nuovamente stabile e soleggiato, ma da giovedì le temperature caleranno un po’ per l’arrivo di aria più fredda da nord a seguito di questa veloce perturbazione almeno fino a sabato mattina per le minime. Massime in ripresa già da venerdì, per un weekend mite e tardo estivo.

