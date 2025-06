Nessuna tregua in vista: afa e minime tropicali anche per tutta la prossima settimana

L'alta pressione, questa volta di origine più nordafricana, si estenderà verso l'Europa settentrionale immergendoci in una cappa di calore molto intensa. L'aria rimarrà sempre molto calda con temperature oltre la media almeno per tutta la prossima settimana. Afa costante che sarà spezzata di tanto in tanto da qualche temporale.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 27 a domenica 29 giugno

Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso con possibili isolati fenomeni piovosi solo sui rilievi a partire da domenica.

Temperature oltre la media, con valori massimi che tra domani e domenica saranno diffusamente oltre i 32 /34 °C con picchi di 37/38 °c su alessandrino, che uniti all'alta umidità aumenteranno molto il pericolo di colpi di calore dovuti all'afa. Minime tropicali e con valori abbondantemente oltre i 22/25 °C. Lo zero termico sarà anche oltre i 5000 m, con il monte Bianco che potrebbe rimanere al di sopra dello 0° C creando una forte fusione dei ghiacciai.

Venti generalmente assenti o deboli variabili, anche se qualche sbuffo da est sarà possibile tra sabato e domenica sulle pianure piemontesi.

Tendenza successiva.

Questa ondata di calore potrebbe durare anche per tutta la settimana prossima, con poche possibilità di refrigerio legate a isolati fenomeni temporaleschi. Nei prossimi aggornamenti capiremo se ci saranno cambiamenti significativi a questa tendenza.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/670-Stagionali_Luglio_2025.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming

Cuneo

www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona