Caldo intenso e afa: torna l'anticiclone, massime con picchi sopra i 35 gradi

L'anticiclone, che è in parte azzorriano in parte nordafricano, da oggi ci accompagnerà per almeno tutta la settimana, con temperature sopra la media. Afa e umidità elevate renderanno le giornate piuttosto difficili e rischiose per la salute.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 23 a domenica 29 giugno

Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino, con nuvolosità cumuliforme al pomeriggio sui rilievi. Non sono attesi fenomeni importanti, ma qualche rovescio o temporale, in particolare oggi, mercoledì e giovedì potrà interessare le zone alpine, più difficilmente le pianure. L'umidità e il pulviscolo sahariano renderanno però le giornate via via meno limpide.

Le temperature saranno 4-5 gradi oltre la media del periodo, con le massime che in pianura saranno diffusamente oltre 31/33 °C e picchi di 35/37 °C nel corso della settimana. Le minime saranno costantemente oltre i 20/22 °C rendendo le notti piuttosto afose.

Venti oggi forti da ovest o sudovest in quota sulle Alpi, moderati o localmente forti meridionali su Liguria interna centrale, Langa e alessandrino, deboli altrove. Da domani generalmente assenti o deboli variabili tranne giovedì, quando saranno nuovamente moderati meridionali sempre su Liguria interna centrale, Langa e alessandrino.

Tendenza successiva

Questa fase anticiclonica potrebbe durare per tutta la settimana, anche se rimane ancora una tendenza incerta. Ne sapremo di più nei prossimi aggiornamenti.

