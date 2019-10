Sulla pista di Levaldigi un (simulato) disastro aereo: nuovo test per la macchina dei soccorsi (FOTO e VIDEO)

Nuova simulazione sulla pista di atterraggio dell’aeroporto di Levaldigi.

Nell’ambito delle esercitazioni che si svolgono con cadenze programmate al fine di testare il meccanismo di soccorso interno alla zona aeroportuale, è stato inscenato un disastro aereo. Sulla pista, simulatori formati della Croce rossa italiana si sono trasformati in feriti da soccorrere, grazie anche a truccatori che hanno ricreato ferite dall’aspetto pressoché reale.

Scattato l’allarme, sulla pista d’atterraggio sono giunti in prima battuta i mezzi dei Vigili del fuoco di stanza presso il presidio aeroportuale, poi seguiti dalla seconda partenza del comando di Cuneo, mentre sono rimaste in stand-by, ma allertate, le partenze di Saluzzo e Savigliano. Sul posto anche un funzionario del Comando provinciale per il coordinamento delle operazioni.

(VIDEO TRATTO DALLA PAGINA FB DELLA CROCE ROSSA DI BORGO SAN DALMAZZO)

Insieme a loro, l’automedica dell’emergenza sanitaria che, in orario diurno, si trova proprio in servizio allo scalo di Levaldigi, per fornire eventuale assistenza ai viaggiatori (in assenza di voli il mezzo di soccorso viene impiegato per interventi sul territorio), la Polizia ed i tecnici aeroportuali.

I feriti sono stati soccorsi e trasportati nei locali dell’aeroporto, per una prima valutazione propedeutica a determinare i codici di gravità e le successive ospedalizzazioni. Oltre all’automedica, sul posto sono intervenuti diversi altri mezzi di soccorso del sistema di emergenza sanitaria territoriale, coordinati sia sul posto che dalla centrale operativa di Saluzzo.

I Vigili del fuoco (nel frattempo a Levaldigi è giunta anche l’Unità di comando logistico) hanno coadiuvato i soccorsi, mettendo in sicurezza la zona, appurando anche l’assenza di merci e materiali pericolosi.

Al momento dell’allarme sono stati anche avvisati tutti gli Enti preposti, come Prefettura, Regione, Ministero e le autorità locali.