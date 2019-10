Alba: modifiche temporanee alla viabilità

Per consentire lo svolgimento della “10ª Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco D’alba 2019” sono istituiti:

Divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Miroglio e piazza Rossetti, dalle ore 00.00 di sabato 26/10 alle ore 18.00 di domenica 27/10/2019;

Divieto di transito veicolare in piazza Miroglio, via Acqui (tratto tra via C. Balbo e piazza Miroglio), via Giraudi (tratto tra via Sen. Como e piazza Miroglio), via Vida (tratto tra via G. Govone e piazza M. Grassi) domenica 27/10/2019 dalle 06:00 alle 18.00.

Doppio senso di circolazione veicolare per i soli residenti e le attività insediate nelle zone interessate dalla chiusura.

L’inversione del senso di marcia veicolare della salita Marconi dalle ore 09.00 alle ore 15.00 di domenica 27/10/2019.