Se ne è andato Sebastiano Dadone, meccanico di fiducia di tantissimi cuneesi

E' mancato all'età di 87 anni Sebastiano Dadone, portato via da una malattia scoperta pochi mesi fa.

Meccanico d'auto, era punto di riferimento per tantissimi cuneesi, che si affidavano a lui. Preparato, cordiale e sempre disponibile, aveva avuto l'officina in via Quintino Sella e poi in corso Monviso.

Da quando era andato in pensione si era trasferito a Borgo Gesso, dove si dedicava soprattutto all'orto, una sua passione. Conduceva una vita tranquilla e serena. Amava il mare e appena poteva andava a Valle Crosia, nella sua adorata casa. Non solo, quando poteva, andava a trovare il figlio Marco, da anni a Ibiza. Oltre a lui, lascia l'amato figlio Adriano e l'adorata moglie Adriana Revello.

L'ultimo saluto domani, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Borgo San Giuseppe. Qui, stasera, alle 18,30, la recita del Santo Rosario. La salma riposerà nella tomba di famiglia nel cimitero di Spinetta.