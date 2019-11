Cuneo, a Scrittorincittà il ruolo dell'Italia nell'Europa: Federico Fubini e il suo "Per amor proprio" (VIDEO)

Continua la nuova edizione del festival letterario Scrittorincittà di Cuneo che come tutti gli anni sta portando in città autori e personalità legate al mondo della scrittura in un calendario che prevede oltre 230 incontri e laboratori.

Oggi (giovedì 14 novembre) alle 16.30 presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo si terrà un particolare evento con protagonista Federico Fubini e il suo nuovo libro "Per amor proprio. Perché l'Italia deve smettere di odiare l'Europa (e di vergognarsi di se stessa)".

A dialogare con l'autore Massimo Gaudina, rappresentante a Milano della Commissione Europea; al centro del dibattito, l'Europa e il rapporto degli italiani con il sistema europeo.

Nel servizio, la loro intervista.