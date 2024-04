Demonte celebra la primavera con Prima D'Oc

Prima D’oc è la festa occitana, ormai giunta alla 19ª edizione, dove tradizione e innovazione animano il comune di Demonte, Valle Stura, per una grande festa che apre la stagione delle danze. Liutai, musicisti e il pubblico si incontrano per le strade e per le piazze in un continuo scambio.



Un luogo dove i vari strumenti musicali della tradizione occitana hanno un proprio spazio e una propria connotazione, per poi unirsi, dopo 2 giorni di studi ed approfondimenti, in un insieme unico e irripetibile.



Occit’amo Festival da sempre segue Prima d’Oc condividendo la comunicazione ma quest'anno fa un passo in più. Con Sergio Berardo, Direttore Artistico e anima della manifestazione che da quasi dieci anni percorre le vallate occitane delle terre del Monviso, si vuole costruire un percorso che, attraverso i tempi delle stagioni, sappia raccontare i tempi della vita e della musica. Eccoci allora a partire con Prima d’Oc, per poi avventurarsi nell'estate di San Giovanni, passare al festival in agosto, e chiudere la stagione autunnale con la grande Uvernada. 4 tempi per narrare una storia, sempre guardando con gioia al futuro delle terre occitane.