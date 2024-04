Dopo l’apertura con “Montagne Narranti”, la “Fera ‘d San Giors” di Frabosa Sottana entra nel vivo

Il 23 aprile, giorno del Santo Patrono di Frabosa Sottana, si è aperta la manifestazione con il consueto appuntamento “San Giorgio e il Libro”.

Le lettrici e i lettori di “Montagne Narranti” hanno dialogato con lo scrittore Franco Faggiani riguardo al suo ultimo romanzo “L’inventario delle nuvole” (Fazi Editore) alla presenza di un numeroso pubblico in una sala consiliare gremita.

La serata è stata aperta dal Sindaco Adriano Bertolino che ha illustrato il programma della manifestazione, che proseguirà venerdì 26 aprile, alle ore 21 presso il Gala Palace, con la video proiezione del film “Mari, Monti e Gettoni d’oro” di Sandro Gastinelli, in memoria di Piero Tassone, nato nella frazione Miroglio di Frabosa Sottana nel 1923 e morto nell’ottobre scorso in Valle d’Aosta.

Sabato 27 aprile dalle ore 15 pomeriggio dedicato ai bambini e ragazzi grazie ai giochi e all’animazione curati dal Forum Giovanile Comunale. La sera, alle ore 21, immancabile Gran Polentata presso il Gala Palace con affettati misti, polenta con due sughi (salsiccia e crema di formaggi), formaggio Raschera dop, bunet e torta di nocciole. La serata sarà allietata dalla partecipazione del gruppo canoro locale “I Menhir”.

Domenica 28 aprile, infine, il classico appuntamento con la vera e propria “Fera ‘d San Giors” e la tradizionale rassegna zootecnica, giunta alla sua sedicesima edizione, dove si potranno ammirare oltre 150 capi di bestiame tra bovini, equini, caprini e ovini grazie alla partecipazione dei migliori allevatori del monregalese. Alle ore 8 l’apertura della fiera, mentre per le ore 12 è prevista la premiazione dei migliori capi di bestiame delle varie categorie. La giuria sarà presieduta, come da tradizione, dal dottor Bartolomeo Bovetti. Alle ore 13 l’atteso appuntamento gastronomico con il “Pranzo degli Allevatori” presso il Gala Palace. Per tutta la giornata non mancherà il mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato, insieme ad alcuni figuranti degli antichi mestieri del presepe vivente di Pianvignale. Come da alcuni anni a questa parte, sarà presente il Gruppo Arcieri Monregalesi che farà provare la nobile arte del tiro con l’arco a chi lo vorrà. Sarà inoltre allestita una postazione di truccabimbi per i più piccini. Novità assoluta la presenza delle telecamere di Primantenna con la conduttrice televisiva Elia Tarantino.

«San Giorgio è la festa primaverile che da inizio a tutti gli appuntamenti dell’anno sul nostro territorio - dichiara il sindaco Adriano Bertolino -. Dopo una stagione rocambolesca dal punto di vista meteorologico in cui le nostre stazioni, nonostante le condizioni molto precarie della neve, sono comunque riuscite a offrire il massimo del servizio ai nostri turisti, con la festa patronale apriamo ufficialmente alla stagione estiva e ai suoi interessanti eventi». «Una manifestazione fortemente legata alle tradizioni, cui diamo risalto con la fiera che sa mettere in evidenza i migliori capi del monregalese che andranno, nei prossimi mesi, a caratterizzare i nostri alpeggi con la loro presenza - prosegue il primo cittadino -. Sarà importante il momento religioso e non mancherà il ricco mercato, accompagnato dai numerosi appuntamenti che preparano al momento clou della domenica. Ricordo con piacere il dovuto tributo a Piero Tassone, mancato alla soglia del secolo di vita, grazie al film che andremo a proiettare in esclusiva».

Per rimanere informati si può contattare lo 0174 244481 o seguire i canali social della Pro Loco Frabosa Sottana.